Стокгольм, , 16:21 — REGNUM «Avicii Experience» («Опыт Авичи») — так будет называться музей в Стокгольме, посвященный жизни и творчеству всемирно известного диджея и композитора из Швеции Авичи. Экспозиция откроется в 2021 году. Об этом сообщает авторитетное издание в мире шоу-бизнеса Variety.

Организаторы ставят перед собой задачу благодаря фотографиям, записям, свидетельствам друзей рассказать, как Тим Берглинг, он же Авичи, прошел путь от диджея в маленьком городском клубе до мировой звезды. По данным журнала Forbes, он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев с годовым доходом 20 миллионов долларов. И главное, попытаться понять, что заставило 28-летнего кумира миллионов покончить с собой в 2018 году в отеле в Омане.

Он записал несколько альбомов. Его композиции становились признанными хитами. Среди них «Wake Me Up», «Levels», «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed».