Лос-Гатос, США, , 15:55 — REGNUM Новую картину «Пятеро одной крови» от Спайка Ли («Черный клановец») выпустили на стриминговом сервисе Netflix.

В фильме рассказывается история пяти ветеранов войны во Вьетнаме, вернувшихся на поля сражений, чтобы найти останки командира их отряда. Параллельно ветераны пытаются найти сокровище, спрятанное в этих же местах.

Роли главных героев в картине исполнили: Делрой Линдо, Кларк Питерс, Исайя Уитлок мл., Джонатан Мэйджерс и Норм Льюис. Кроме них в фильме приняли участие: Жан Рено, Чедвик Боузман, Джанкарло Эспозито и другие.

Для зрителей из России на Netflix картина доступна с русскими субтитрами.