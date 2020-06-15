Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Фильм «Унесённые ветром» вернётся на сервис HBO Max с новым вступлением. Об этом 14 июня сообщило издание Entertainment Weekly.

В новом вступлении темнокожая телеведущая Жаклин Стюарт расскажет об историческом контексте картины. Дата выхода «обновлённой» версии фильма пока не сообщается.

Напомним, картину «Унесённые ветром» убрали с HBO Max в связи с расовыми протестами в США. Тем не менее, многие зрители не поддержали решение главы сервиса.

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