Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Главную роль в сериале-экранизации комедийных мемуаров Адама Кэя «Будет больно» исполнит британский актер Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы», «007: Координаты «Скайфол»). Об этом сообщили журналисты издания Variety.

По данным журналистов, экранизацию планируют выпустить BBC и AMC. В сериале будет показана история жизни госпиталя, которую расскажет молодой врач. Сюжеты продемонстрируют счастливые выздоровления и страшные минуты смерти.

«Это очень честный, феерически смешной и одновременно душераздирающий взгляд на потрясающий госпиталь NHS и армию неизвестных героев, которые работают там в самых сложных условиях», — сообщил Уишоу.

Автор романа займется его адаптацией для экрана самостоятельно. Он же станет продюсером проекта. Режиссером проекта выступит Люси Форбс.

Напомним, несколько проектов с участием Уишоу находятся в различных стадиях производства. Среди них имеется картина «Не время умирать» с очередной историей о спецагенте Джеймсе Бонде и четвертый сезон телесериал «Фарго».