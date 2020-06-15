Лондон, , 15:36 — REGNUM Звёзды «Игры престолов» примут участие в серии благотворительных онлайн-трансляций по ролевой игре Dungeons & Dragons. Об этом 15 июня сообщает «Мир Фантастики».

Трансляции пройдут с 18 по 20 июня 2020 года, в них примут участие различные звёзды кино и телевидения. На стриме 20 июня в Dungeons & Dragons сыграют актёры из «Игры престолов»: Кристиан Нэрн (Ходор), Дэниел Портман (Подрик), Иван Реон (Рамси Болтон), Наталия Тена (Оша) и Джемма Уилан (Яра Грейджой).

Напомним, Dungeons & Dragons — это популярная настольная ролевая игра. С 1997 года её изданием занимается компания Wizards of the Coast.

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