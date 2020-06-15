Нью-Йорк, США, , 15:22 — REGNUM Кинокомикс «Стражи галактики 3» может стать последней картиной Джеймса Ганна в киновселенной Marvel. Об этом 14 июня сообщил портал Screen Rant.

Ганн заявил, что вероятнее всего, в «Стражах галактики 4» зрители увидят уже новую команду супергероев с другим режиссёром. Однако он отметил, что планы на франшизу ещё могут измениться.

Напомним, «Стражи галактики» — это серия кинокомиксов, созданная студией Marvel Entertanment. Джеймс Ганн выступал в качестве режиссёра обеих частей картины.

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