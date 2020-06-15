Токио, , 15:00 — REGNUM Новый аниме-сериал по манге Хироюки Такэи «Шаман Кинг» представят в апреле 2021 года. Об этом сообщили обозреватели издания Cruncyroll со ссылкой на создателей проекта.

По данным обозревателей, проект будет состоять из 35 томов манги. Он будет являться перезапуском первой анимации по комиксу «Шаман Кинг», выпущенной в 2001—2002 годах, которая включала 64 эпизода.

В свою очередь, это анимэ было основано на манге, выходившей с 1998 по 2004 годы в журнале Weekly Shonen Jump. Также на основе комикса выходили видеоигры, настольные игры, а также выпускались сопутствующие товары.