Сан-Бруно, США, , 14:45 — REGNUM Фонд поддержки афроамериканских авторов создали на видеохостинге YouTube, принадлежащем американской корпорации Google. Об этом сообщили в блоге компании.

«Сегодня мы объявляем о долгосрочном фонде на $100 миллионов, предназначенном для того, чтобы усилить и развить голоса афроамериканских авторов и творческих личностей и расширить распространение их материалов», — сообщается в объявлении.

Как уточняется в сообщении, первым проектом, которые получит поддержку фонда, станет «Bear Witness, Take Action» — благотворительное мероприятие, в рамках которого 13 июня состоятся дискуссии активистов, публичных персон и авторов видеоплатформы, а также пройдут выступления музыкантов.

Вырученные средства направят некоммерческой организации Equal Justice Initiative («Инициатива Равное правосудие»). Кроме этого, в течение июня на YouTube будет особое внимание уделено образовательным видео по теме расизма, историческому контенту и освещению нынешних протестов против расового неравенства.

Напомним, с аналогичной инициативой ранее также выступила компания Apple. Она также выделила на свой проект в поддержку афроамериканцев $100 млн.