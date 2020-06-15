Иркутск, , 14:21 — REGNUM Трансляции балетов «Казанова», «Кармен» и «Дон Кихот» проведет Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М.Загурского. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Показы балетов пройдут с 16 по 20 июня. Как сообщили в пресс-службе, решение о трансляции балетов принято по многочисленным просьбам зрителей.

Балеты «Казанова» и «Кармен» представят в постановке лауреата всероссийских и международных конкурсов хореографов Людмилы Цветковой. Балет «Дон Кихот» покажут в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

16 июня состоится трансляция романтического балета «Казанова», 18 июня зрители смогут увидеть рок-балет «Кармен», а показ «Дон Кихот» пройдет 20 июня.

Все трансляции пройдут на канале музыкального театра в YouTube. После завершения трансляций доступ к записям будет открыт в течение суток.