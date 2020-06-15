Лос-Анджелес, США, , 14:04 — REGNUM Дату премьеры военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом («Форест Гамп», «Зеленая миля») в главной роли назвали журналисты сетевого издания Empire Online.

Картина выйдет 10 июля на видеосервисе AppleTV+. Фильм планировалось выпустить в прокат на большие киноэкраны 12 июня, но этим планам помешала ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. В итоге права на показ драмы выкупила Apple за $70 млн.

Действие фильма происходит в 1942 году во время Второй мировой войны. Капитану эсминца ВМС США «Грейхаунд» Эрнсте Краузе (Хэнкс) поручают миссию в Атлантическом океане, в ходе которой ему с командой придется столкнуться с немецкими подводными лодками.

За основу картины принят роман британского писателя Сесила Скотта Форестера «Добрый пастырь» (The Good Shepherd). Режиссером военной драмы выступил Аарон Шнайдер («Похороните меня заживо»).