Москва, , 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России. Об этом она сообщила в интервью ТАСС. Орейра частый гость в России. Ежегодно она гастролирует в стране. Она спела неофициальный гимн Чемпионата мира по футболу 2018 года и знаменитую песню «Нам нужна одна победа» накануне 75-летия Великой Победы.

Орейро подчеркнула, что получение российского паспорта для нее большая честь.

Российские телезрители полюбили актрису после показа в России аргентинского сериала «Дикий ангел».