Лондон, , 13:36 — REGNUM Телеканал BBC представил широкой публике первую серию широко разрекламированного художественного мини-сериала «Отравление в Солсбери». Фильм повествует историю отравления злоумышленниками бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок».Надо отметить, что сами отравленные вовсе не являются главными героями ленты — у них в первом эпизоде и реплики нет. В последующих, вроде, и быть не может по причине плохого самочувствия. На первый план выходит полицейский Ника Бейли, который первым явился в дом Скрипалей и затем был госпитализирован после посещения дома Скрипалей, и глава Службы общественного здравоохранения графства Уилтшир Трейси Даскевич, которая оперативно и мужественно борется ликвидацией последствий распространения газа. Будет рассказано и о судьбе соседу Скрипаля Росса Кассиди и пострадавшего алкоголика Дона Стерджеса.

Авторы настаивают на подлинности освещения событий, так как они основывались на интервью и показаниях очевидцах и участников событий.

В ролях снялись Уэйн Сванн, Джилл Винтерниц, Энн-Мэри Дафф, Наоми Янг и Крис Уилсон.

Следующие две серии будут показаны 15 и 16 июня.

По утверждению британских властей, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года веществом «Новичок» сотрудниками ГРУ.