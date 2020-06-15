Вашингтон, , 13:20 — REGNUM Дату выхода биографического фильма о Германе Манкевиче — сценаристе фильма «Гражданин Кейн» (1941 год) — обозначил продюсер Эрик Рот в интервью сетевому изданию The Film Stage.

«Премьера фильма назначена на октябрь», — сообщил Рот.

Он уточнил, что фильм снят в черно-белом формате в стиле 1930-х годов. Продюсер пошутил, что шесть человек, которые придут посмотреть эту картину, точно это оценят. Конкретную дату в октябре Рот не сообщил.

Фильм снял американский режиссер Дэвид Финчер. Название фильма адресует к фамилии режиссера Манкевича. Его картина «Гражданин Кейн» в 1942 году получила премию «Оскар» за лучший сценарий. Также Манкевич участвовал в создании известного фильма «Волшебник страны Оз» (1939 год).

Фильм «Манк» станет первой за пять лет художественной лентой Финчера после «Исчезнувшей», вышедшей на экраны в 2014 году. Сценарий к биографической ленте написал еще в 2003 году отец режиссера — Джек Финчер.