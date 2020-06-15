Москва, , 13:10 — REGNUM Супруга известного российского рэпера Джигана Оксана Самойлова передумала разводиться с супругом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что рассмотрение иска проходило в Головинском суде в Москве, однако на заседание не пришла ни одна из сторон.

Авторы канала отмечают, что рассмотрение иска прекращено в связи с отказом от него истца и примирением сторон. Адвокат Самойловой никак не прокомментировал данную ситуацию.

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