Лос-Гатос, США, , 12:36 — REGNUM Трейлер третьего и финального сезона немецкого сериала «Тьма» опубликовали на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

Премьера третьего сезона назначена на 27 июня. Дата создателями сериала выбрана с учетом сюжета картины. Именно в этот день по сюжету наступит конец света, когда закроются все проходы в пространственно-временном континууме.

«Конец — это начало. И начало — это конец. Тьма наступает 27 июня», — говорится в описании трейлера.

Сюжет сериала рассказывает историю четырех германских семей. Первые два сезона рассказывали о событиях, происходящих в 1953, 1986, 2052 годах, а также в нашем времени.

В финальном сезоне события будут происходить не только в нашей реальности, но и в параллельной вселенной.

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