Нью-Йорк, США, , 11:41 — REGNUM Фильм «Унесенные ветром», исключенный ранее на волне антирасистских протестов из каталога новой стриминговой платформы HBO Max, вновь сделают доступным для просмотра. Об этом сообщили журналисты газеты The Sun.

При этом, перед фильмом будет добавлена лекция профессора кинематографии Чикагского университета Жаклин Стюарт об историческом контексте событий, описываемых в ленте. Когда будет возобновлен доступ к «Унесенным ветром» пока не сообщается.

Как уточнили журналисты, ранее профессор опубликовала по этой теме статью на CNN под заголовком «Почему мы не можем отказаться от Унесенных ветром?» В ней Стюарт сообщила, что картина демонстрирует тяготы жизни негров в годы эпохи рабовладения в США, и поэтому необходимо оставить возможность ее просмотра для широкого обсуждения.

Напомним, фильм был исключен из каталога стримингового сервиса HBO Max 9 июня. Однако сразу же было оговорено, что возможность просмотра картины могут вернуть с соответствующими пояснениями «противоречивых тем».