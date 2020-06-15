Лос-Анджелес, США, , 11:31 — REGNUM В сети появилось новое фото со съёмок кинокомикса «Лига справедливости». На нём Чудо-женщина (Галь Гадот) носит маску Бэтмена, сообщает портал ComicBook 15 июня.

Пользователи Reddit высоко оценили новую фотографию и иронично отметили, что у Галь Гадот получилось бы сыграть Бэтмена. Напомним, новая версия «Лиги справедливости» от Зака Снайдера выйдет на сервисе HBO Max в 2021 году.

Напомним, «Лига справедливости» — это кинокомикс, главными героями которого стали супергерои издательства DC Comics. Премьера фильма состоялась в 2017 году.

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