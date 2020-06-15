Пермь, , 11:14 — REGNUM Пермский театр «У Моста» представит премьеру спектакля «Мещане» по пьесе Максима Горького. Об этом 15 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афиша спектакля «Мещане»

Особенностью новой постановки станет то, что ее премьера запланирована в режиме онлайн, в связи с карантинными мерами, введенными из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Трансляция спектакля будет организована сегодня, в 20:00 по местному времени на YouTube-канале театра и в группах театра в социальных сетях.

«В настоящее время театр готовит премьеры еще двух новых спектаклей: российскую премьеру «Поле» по пьесе Джона Б. Кина и «Энергичные люди» по повести Василия Шукшина», — отметили в пресс-службе театра.

Напомним, во время режима самоизоляции театр «У Моста» провел несколько десятков публичных онлайн-репетиций, организовал четыре интерактивных конкурса для зрителей. В настоящее время проводится пятый конкурс «Охота на трамвай».