Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM Новый 77-й театральный сезон в Малом Драматическом театре в Санкт-Петербурге планируют открыть 10 августа. Об этом сообщил художественный руководитель театра Лев Додин на официальной странице театра в соцсети Facebook.

«10-го августа, будем надеяться, мы откроем 77-ой новый театральный сезон. Произойдет эта встреча вживую или продолжится работа онлайн, зависит от обстоятельств, которые от нас не зависят. Будем надеяться на лучшее, но будем готовы ко всему», — обратился к поклонникам театра Додин.

По словам художественного руководителя, новый сезон должен открыться премьерой спектакля «Братья Карамазовы» по роману Ф. М. Достоевского. Постановку должны были представить зрителям в апреле, но из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений на работу театров весеннюю премьеру пришлось отменить.

Также Додин сообщил, что 15 июня 76-й театральный сезон завершился и артисты ушли в отпуск.