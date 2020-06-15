Лондон, , 10:27 — REGNUM Британская актриса Ребекка Рут сыграет первого персонажа-трансгендера в истории научно-фантастического сериала «Доктор Кто». Об этом 14 июня сообщил портал Gizmodo.

Рут исполнил роль Тании Белл — нового компаньона Доктора в предстоящем аудиосериале. Актриса отметила, что её героиня «такая же личность, как и все остальные» и, что её гендерная идентичность никак не повлияет поведение персонажа в рамках сюжета.

Напомним, британское издательство Big Finish планирует «перезапустить» серию своих аудиоприключений о Докторе Кто. Это произойдёт в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: PREMIER Studios поможет молодым кинематографистам снять хоррор-фильм