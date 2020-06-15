Казань, , 10:07 — REGNUM С 1 по 10 августа в нескольких районах Татарии состоятся показы в рамках Всемирного фестиваля уличного кино. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на информации дирекции «ТатарКино».

Напомним, что ставшим во многих мира популярный фестиваль проводится на открытых площадках и на нем демонстрируются художественные фильмы хронометражем не более 20 минут. Зрители выбирают победителя, голосуя за понравившуюся картину светом своих мобильных телефонов. Специальный прибор «считывает» активность и жюри объявляют здесь же результат.

Новые работы российских кинематографистов можно будет в парках Казани, Набережных Челнов, а также в Агрызском, Верхнеуслонском, Азнакаевском, Бугульминском, Елабужском, Нижнекамском и других районов Татарии.

По оценке организаторов, в 2019 году участниками кинофорума стали более 500 тысяч зрителей в 1085 городах.