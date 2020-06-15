Лос-Анджелес, США, , 10:10 — REGNUM Раньше запланированного срока решили показать новый фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» создатели киносаги. Об этом они сообщили в официальном аккаунте саги о спецагенте в Twitter.

Картину планировали выпустить на экраны кинотеатров в апреле, но из-за пандемии коронавируса и закрытия кинотеатров дату премьеры перенесли на 25 ноября. В настоящее время ограничения, связанные с борьбой против распространения вируса, начинают снимать. В том числе с июля запланировано возобновление работы кинозалов.

https://twitter.com/007/status/1271834719181606912

На фоне снятия запретительных мер создатели картины решили ускорить выход нового фильма в прокат. Так, в Великобритании премьера состоится 12 ноября, а в США — 20 ноября. О дате премьеры картины в России пока неизвестно.

Как сообщали ранее СМИ, для актера Дэниела Крэйга роль Бонда в фильме «Не время умирать» станет последней.