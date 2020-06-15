Бербанк, США, , 09:48 — REGNUM Перезапуск истории о Железном человеке анонсировала компания Marvel. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на канале компании в YouTube.

Как сообщают создатели, один из наиболее узнаваемых супергероев вселенной Marvel будет переосмыслен, а история о нем будет рассказана поклонникам с чистого листа.

«В сентябре этого года Тони Старк вернется к основам и вернет Железного Человека!» — говорится в подписи к ролику.

В анонсе сообщается, что история возобновится не в кинофильмах, где роль Железного человека исполнял актер Робер Дауни — младший, а сюжет завершился драматическим финалом со смертью супергероя. Вместо этого в сентябре будет запущена новая линейка комиксов.

Создание комиксов компания доверила писателю и продюсеру Кристоферу Кантуэллу, художественное оформление создаст CAFU, а особые доспехи Железного человека разработает художник Marvel Алекс Росс.

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