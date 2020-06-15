Москва, , 08:59 — REGNUM Руководство Третьяковской галереи приняло решение открыть залы прославленного музея в главной здании на Лаврушинском переулке и в Новой Третьяковке на Крымском валу для посетителей в один день — 3 июля.

Ранее планировалось, что экспозиция на Лаврушинском будет доступна для осмотра уже 16 июня, когда по распоряжению мэрии Москвы могут приступить к работе учреждения культуры.

Перенос на две недели связан с тем, что Третьяковка решила использовать паузу и затеяла на время карантина провести давно запланированный ремонт. Теперь его надо закончить.

Также необходимо привести все помещения в соответствие с требованиями Роспотребнадзора. Это и обеспечение эпидемиологической безопасности, в том числе санитарная обработка, разметка маршрутов с учетом социального расстояния, установка дезинфицирующих устройств.

Напомним, что кроемее основной экспозиции, можно будет также посетить выставки «Русская сказка, от Васнецова до сих пор» и «НЕНАВСЕГДА. 1968 — 1985», последняя должны открыться 7 июля.