Ульяновск, , 08:07 — REGNUM Празднование 130-летия классика чувашской поэзии Константина Иванова, которое отмечалось в мае в Чувашии, подхватит Ульяновская область. За счёт грантовых средств на Симбирской земле пройдёт форум писателей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Памятник Константину Иванову в Чебоксарах Cap.ru

В 2020 году в Ульяновской области 25 некоммерческих организаций получили региональные субсидии на реализацию проектов, направленных на распространение знаний о проживающих здесь народах, формирование патриотизма, противодействие фальсификации истории. В числе поддержанных инициатив — проект региональной чувашской национально-культурной автономии: на средства гранта будет организован форум с участием писателей из различных регионов страны, посвященный 130-летию со дня рождения основоположника национальной литературы Константина Иванова.

Поэт жил и учился на Симбирской земле. Его имя занесено во многие национальные энциклопедии мира, а ЮНЕСКО включило юбилей поэта во Всемирный календарь памятных дат.

Отметим, в Чувашии 130-летие Константина Иванова отметили флешмобом, в рамках которого его произведения читали на различных языках, снят фильм о жизни и творчестве поэта. В чувашском драмтеатре имени К. Иванова идут репетиции спектакля «Раб дьявола», написанной Яковом Ухсаем по мотивам незавершенного одноимённого произведения Константина Иванова, в основе которого — жажда богатства, ради чего один из героев продаёт душу дьяволу. В произведении использованы персонажи чувашской мифологии, в том числе злые духи.

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