Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова проведёт спектакль на платформе видеоигры Minecraft 14 июня. Об этом сообщается на странице театра в социальной сети «вКонтакте».

Краткая версия постановки «Вишнёвый сад» режиссёра Эдгара Захаряна по мотивам пьесы Чехова будет показана на специальном сервере Minecraft 14 июня в 21:00 мск. Для проведения спектакля игроки в Minecraft выстроили виртуальную копию театра под руководством архитектора Андрея Воронова. Озвучивать персонажей в реальном времени будут артисты Большого драматического театра Ирина Патракова, Виктор Княжев, Максим Бравцов и Алексей Фурманов.

Отмечается, что эта постановка откроет целую серию Minecraft-спектаклей по мотивам школьной программы по литературе. Прямая трансляция спектакля будет доступна на странице театра в социальной сети «вКонтакте» и видеохостинге YouTube.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года руководитель студии Mojang Хелен Чанг заявила, что компания продала более 200 млн копий игры Minecraft во всём мире.