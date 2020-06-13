Калуга, , 20:26 — REGNUM 13 июня 1961 года Юрий Гагарин заложил символический камень в фундамент первого в мире музея истории космонавтики. Спустя 59 лет в Калуге завершается строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Владислав Шапша провёл рабочее совещание на строительной площадке музея. Admoblkaluga.ru

Сегодня стройку посетил врио калужского губернатора Владислав Шапша. Руководитель области провёл рабочее совещание. Участники встречи отметили, что строительство объекта близится к завершению. Работы идут в соответствии с графиком, их темпы не снижались даже в условиях противодействия распространению коронавируса.

Открытие второй очереди музея планируется 12 апреля 2021 года. Это день должен стать важнейшей вехой в истории области. С вводом в эксплуатацию новых объектов уникального музея, в пять раз увеличится экспозиционные площади и более чем в два раза — пропускная способность (до 400 тыс. человек в год). В новом здании будут созданы 3D-кинотеатр, интерактивный театр-класс, научно-приключенческий комплекс «Космическое путешествие» с имитацией эффектов космического полета, обсерватория, зал космических тренажеров.

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