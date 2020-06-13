Москва, , 13:06 — REGNUM Всемирно известный клоун Слава Полунин планирует в мае 2021 года открыть в музее Москвы грандиозную выставку «Зя!». Событие, правда, должно было состояться в 2020 году в ознаменование 70-летия артиста (12 июня) однако открытие экспозиции было отложено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Полунин поделился и «тайным» содержанием выставки: на площади в три тысячи квадратные метров будут представлены любимые проекты режиссера и актера, среди них популярнейшие «Караван мира», «Лицедеи», «Как стать звездой», «Академия дураков», «Мельница» и другие.

Осенью Слава Полунин со своей труппой собирается в традиционное большое турне по городам России.