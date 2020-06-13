Москва, , 12:36 — REGNUM Пандемия коронавируса наглядно выявила, что многие глобальные организации не способны эффективно справляться с серьезными вызовами.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время онлайн-конференции в ТАСС «Россия и мир» прямо заявил, что именно сейчас назрела необходимость создания новых международных организаций и инициатив в области культуры и искусства. Новые институты могли бы оперативно, масштабно и в плотном взаимодействии решать вопросы в сфере культуры.

В качестве первого шага всемирно известный искусствовед назвал инициативу спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого устроить большую международную онлайн-конференцию по культуре и общению.

Он подчеркнул, что ЮНЕСКО и другие международные структуры во время пандемии не справляются со своими обязанностями.