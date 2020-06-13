Москва, , 12:04 — REGNUM Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова поделилась с журналистами планами о создании новой серии программ «Третьяковка со Шнуром», но уже в стенах Новой Третьяковки на Крымском валу. По словам руководителя известного музея, онлайн-проект, в ходе которого она вместе с популярным музыкантом и поэтом-блогером Сергеем Шнуровым осматривают шедевры на Лаврушинском переулке, стал необыкновенно востребован. Достаточно сказать, что он набрал более одного миллиона просмотров.

Также на основе живого обсуждения полотен таких выдающихся русских живописцев как Александр Иванов, Валентин Серов, Иван Айвазовский, Василий Верещагин, Василий Суриков, Николай Ге, Илья Репин, Михаил Врубель, Валентин Серов и других позже было сделано 11 фильмов, которые также доступны на сайте галереи.

Сейчас, по словам Трегуловой, прорабатывается вариант продолжения успешного проекта в Новой Третьяковке. Правда, известный искусствовед, ушла от вопроса станет ли вновь одним из собеседников Сергей Шнуров.

Одним из главных достоинств такого формата директор Третьяковки видит в том, что он «максимально передает непосредственное ощущение человека, стоящего перед тем или иным полотном и рассуждающего в диалоге, вслух и импровизационно».