Лос-Анджелес, США, , 11:39 — REGNUM Американская академия киноискусства, славящаяся свои консерватизмом, решила внести изменения в правила выбора картин, соревнующихся в главной премии «Оскар». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Начиная с 94-ой премии, а она состоится в 2022 году, число фильмов, претендующих на главную награду в самой престижной номинации «Лучший фильм», ограничено десятью художественными картинами. Здесь правда, уместно напомнить, что сегодня число таких лент варьируется от пяти до десяти.

Своим решением руководство академии с одной стороны хочет четко обозначить количество выдвинутых работ, с другой стороны, и это главное, «способствовать беспристрастности и инклюзивности» всего кинематографического сообщества. Как известно, уже удалось вдвое увеличить представительство афроамериканцев в номинантов, сейчас на повестке дня значительное повышение в кино роли женщин.

Напомним, что следующая церемония награждения должна состояться 28 февраля 2021 года