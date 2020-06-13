Сургут, Югра, , 10:52 — REGNUM В Сургуте мозаичное панно на фасаде аэропорта включили в Перечень выявленных объектов культурного наследия Югры. Об этом сообщается в паблике Молодежной палаты Сургута в социальной сети «ВКонтакте».

Screenshot Vk.com/molodpalatasurgut

Полгода назад на защиту мозаики, которую называют «Сургутская Мадонна», встала инициативная группа школьников совместно с Молодежной палатой Сургута. Произведение советских монументалистов Леонида Полищука и Светланы Щербининой пройдёт государственную экспертизу для включения мозаичного панно в реестр объектов культурного наследия народов России, говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 июня 2020 года художник Леонид Полищук, проживающий ныне в Москве, отметит своё 95-летие. Защита его «Сургутской мадонны» стала отличным подарком на его юбилей.

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