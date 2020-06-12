Нижний Новгород, , 18:26 — REGNUM Нижегородский губернский оркестр исполнил «Прощание славянки» у Вечного огня в международном проекте «Бессмертный оркестр», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Видео выступлений духовых оркестров из разных стран будут объединены в общий ролик к 24 июня — ко дню парада Победы. Нижегородские музыканты с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по пандемии записали в Нижегородском кремле у Вечного огня выступление — марш Василия Агапкина.

Проект призван сохранить память о деятелях культуры, погибших на полях сражений, в том числе о музыкантах Государственного духового оркестра СССР, коллектив которого погиб под Вязьмой в октябре 1941 года. В этом году акция проходит дистанционно.