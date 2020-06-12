Москва, , 17:51 — REGNUM Сегодня, 12 июня, на Первом канале российского телевидения состоится телевизионная премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Как пишут «Новые Известия», картина станет «еще одним памятником знаменитому вратарю «Динамо» и, кстати, полковнику милиции Яшину. В советские годы спортсменам «Динамо» и ЦСКА присваивались военные и милицейские звания, но мир, конечно, запомнил Льва Ивановича как голкипера сборной СССР. Как «Чёрного паука» — за феноменальную цепкость, и как «Чёрную пантеру» — за потрясающие ловкость и гибкость высокого и худощавого вратаря в чёрной форме».

«Лев Яшин — это больше, чем спортсмен. Это великий футбольный артист, талантливый импровизатор, блиставший «на подмостках» между штангами ворот. Образ Яшина является одной из опор, на которой в целом стоит мировая футбольная культура, — убеждён Александр Парамонов, генеральный директор БК «ФОНБЕТ», выступившей спонсором показа фильма на российском ТВ. — Поэтому мы очень хотели, чтобы эту картину увидели все».

День телепремьеры символичен и неслучаен. «История Льва Ивановича достойна памяти и обсуждения в День России, хотя и была непростой, — отмечает издание. — Показательно, что заинтересованность в создании фильма выразил Владимир Путин, когда эта тема прозвучала на одной из «прямых линий» с президентом России».

Картина режиссера Василия Чигинского и сценариста Владимира Валуцкого (ставшая его последней работой), построена на прощальном матче Льва Яшина 27 мая 1971 года. Футбольная дуэль сборной «Динамо» и сборной звезд мира собрала в этот день 103 тысячи болельщиков. Провожая Яшина из большого спорта, против него играли в том числе Эйсебио, Иво Виктор, Джачинто Факкетти, Герд Мюллер, Бобби Чарльтон. Финальный счёт объявил знаменитый арбитр Тофик Бахрамов — 2: 2.

Съёмочную группу консультировали родные Льва Яшина, и прежде всего его вдова Валентина Тимофеевна. Семья спортсмена выбрала и актёра на главную роль — «Чёрного паука» сыграл дебютант в кино, выпускник театрального училища имени Щепкина Александр Фокин.

По замыслу авторов картины, перед прощальным матчем Яшин вспоминает свою жизнь. Блистательный спортсмен ушёл очень рано — в 60 лет. К сожалению, на тренерской работе Лев Иванович не нашёл себя, обострились болезни, пришлось ампутировать одну ногу. Знаменитый голкипер «сгорел» без большого спорта.

«Противоречивая судьба Льва Яшина стала одной из причин, по которой фильм «зацепил» «ФОНБЕТ», — пишут «Новые Известия». — С одной стороны, огромный успех — паренек с рабочей окраины, покоривший мировые стадионы, воплощение мечты любого мальчишки, дающего свой первый пас. С другой — трудности с выходом из спорта и достаточно ранний уход. С этим часто сталкиваются яркие отечественные спортсмены (не только футболисты), для которых «ФОНБЕТ» открыл целое направление в своей благотворительной программе. Этим людям очень нужна достойная жизнь после, нужна востребованность и возможность передавать опыт, вдохновлять новые поколения российских спортсменов».