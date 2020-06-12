Москва, , 16:41 — REGNUM 12 июня общественная организация «Московские суворовцы», созданная выпускниками Московского (Горьковского) суворовского военного училища, отмечает 11-летие. Сегодня в организации состоит около 15 тысяч человек.

«Одной из самых масштабных и значимых акций «Московских суворовцев» стала программа «Внук-сын-отец-дед». Она олицетворяет преемственность традиций и дань уважения ветеранам и педагогам, проработавшим много лет в учебном заведении», — рассказал председатель организации Дмитрий Нестеров.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку суворовцы на интернет-платформе провели 9 мая онлайн-акцию, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятие приняли участие представители 45 российских регионов. В ходе празднования выступили герои Советского Союза и России, артисты, музыканты, воспитанники, выпускники, ветераны Московского СВУ.

В ближайших планах организации — завершение книги о выпускниках, офицерах-воспитателях, преподавателях, руководстве и служащих

Сегодня усилия организации сосредоточены на реализацию патриотических проектов «Внук-сын-отец-дед», «Духовное укрепление российского воинства», «Алый погон», «Дети за мирное небо! Суворовцы и кадеты России и Болгарии — дружба через века» и других.

Также организация содействует восстановлению Храма Василия Великого, который по преданию построил генералиссимус Александр Васильевич Суворов в своём родовом имении в селе Кистыш под Суздалем.