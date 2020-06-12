Рига, , 15:39 — REGNUM После отмены режима ЧС деятельность в необычном режиме возобновляет самый большой театр Латвии — Dailes, пишет портал tvnet.lv.

С 12 по 19 июня актёры покажут специальную программу. Принимая во внимание действующее в стране до конца июня ограничение на массовые мероприятия — 100 человек в закрытых помещениях и 300 на свежем воздухе, концерты пройдут в летнем саду театра. Театр просит посетителей собираться за полчаса до начала представления, чтобы не создавать ненужной толчеи, и соблюдать социально ответственную дистанцию.

В июле и августе театр продолжит работу и представит зрителям ряд спектаклей: «Панельный дом Дон Кихота, Дыхание, Серебряная жидкость и Врач.