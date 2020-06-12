Чита, , 12:20 — REGNUM Известный российский скульптор и художник Даши Намдаков приступает к реализации давно задуманного проекта — созданию в своем родном селе Укурик на западе Забайкальского края настоящий творческий центр с мастерскими, детской школой и музеем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-секретаря министерства культуры региона Александры Добрыниной.

На берегу реки Хилок будет построен большой культурный центр. Проект разрабатывала архитектурно бюро из Москвы. Он предусматривает как условия для проведения международных форумов, так и организацию и работу школы по резьбе по камню и литью из бронзы для одаренных детей.

Даши Намдаков признался, что в молодости хотел «завоевывать мир», а сейчас больше всего ценит свои корни.

Проект уже поддержали власти Забайкальского края. На первом этапе будет выделено 10 миллионов рублей.