Москва, , 11:51 — REGNUM Министерство культуры РФ планирует совместно с Союзом театральных деятелей создать всероссийский реестр частных театров. совместно с Союзом театральных деятелей России. Сейчас ведомство запросило у региональных властей информацию о частных театров с указанием формы юридического лица, а также количества проведённых спектаклей.

По мнению председательствующей на заседании по направлению «Театры» специальной рабочей группы по поддержке учреждений культуры в условиях распространения коронавирусной инфекции, заместителя министра культуры Алла Маниловой, такие перечни частных театров страны никогда не создавались.

— Необходимо понять, какие коллективы действительно являются театрами, а какие любительскими театральными кружками или студиями аниматоров, — подчеркнула чиновница.