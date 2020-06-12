Москва, , 11:36 — REGNUM 27 июня в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» состоится премьера восьмисерийного российского триллера «Водоворот». Об этом сообщает агентство «ИнтерМедиа».

В сети появился трейлер криминальной драмы.

В коллекторе полиция находит трупы подростков. Их никто не ищет, кто они, неизвестно. Следователи понимают, что в городе творится зло… Но и у каждого из них также есть свои скелеты в шкафу…

Режиссёр — Андрей Загидуллин («Квест»), сценарист — Андрей Стемпковский («Разбуди меня»).

В ролях — Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Аристарх Венес, Юлия Мельникова и Алена Михайлова.