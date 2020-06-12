Симферополь, , 11:05 — REGNUM Команда арт-кластера «Таврида» и граффити-художники приступили к росписи 20-метровой картины в честь Дня России для международного аэропорта Симферополя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июня сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Готовое полотно, посвящённое известному маринисту Ивану Айвазовскому, передадут международному аэропорту Симферополь, которому в 2019 году было присвоено имя художника. Над проектом работают художник Александр Милицин и команда Desart365», — уточнили в пресс-службе.

Полотно состоит из десяти панелей, на которых изображен Айвазовский на фоне бушующего моря.

«Роспись картины планируется завершить в течение нескольких дней, после чего её самолётом доставят в Симферополь. Арт-объект разместят в зоне прилёта пассажирского терминала на галерее второго этажа», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Симферополь имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.

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