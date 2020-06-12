Симферополь, 12 июня 2020, 11:05 — REGNUM Команда арт-кластера «Таврида» и граффити-художники приступили к росписи 20-метровой картины в честь Дня России для международного аэропорта Симферополя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июня сообщили в пресс-службе аэропорта.
Полотно состоит из десяти панелей, на которых изображен Айвазовский на фоне бушующего моря.
Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Симферополь имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.
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