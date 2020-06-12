Абакан, , 10:12 — REGNUM В Абакане сегодня, 12 июня, во дворах проходят праздничные концерты #МыРоссия с элементами театральных постановок. Главной площадкой станет двор по улице Пушкина, 170, где установлена стационарная сцена.

Полуторачасовой концерт посвящён одному из главных деятелей культуры и искусства региона — Семёну Кадышеву, пишет Репаблик. Перед жителями двора выступят молодые творцы и музыканты с мировым именем. Праздничные концерты в День России также пройдут во дворах по улицам Стофато, 9, Ярыгина, 56 и Мичурина, 44.