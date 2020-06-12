Ульяновск, , 09:12 — REGNUM В Ульяновске студенты техникума экономики и права Центрсоюза присоединились к ряду всероссийских акций, приуроченных к Дню России.

Студенты в рамках акции «Пироги России» готовят пироги и торты в подарок тем, кого они «хотят отблагодарить». Результаты кулинарного творчества они выкладывают в социальных сетях.

«Не забудь поздравить сладким подарком и поблагодарить дорогого тебе человека на День России!» — призывают в учебном заведении.

Отметим, что многие регионы подхватили акцию «Пироги России». К примеру, в соседней Чувашии представители регионального отделения совместно с сотрудниками частного детсада провели мастер-класс по приготовлению традиционного чувашского блюда — хуплу.

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Кроме того, ульяновские студенты участвуют в акции «Окна России», украшая свои окна рисунками, картинками и надписями, посвященными родной стране. Также студенты присоединились к всероссийскому челленджу «РусскиеРифмы», зачитывая стихи поэтов о Родине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске торжественные церемонии с поднятием флага будут организованы во всех муниципальных образованиях. В частности, вместе с игроками футбольного клуба «Волга» активисты молодёжных объединений вынесут пятидесятиметровый флаг России. Также состоится автопробег.

Кроме того, 10 июня начались онлайн-мероприятия, которые завершатся 14 июня. Всего запланировано свыше 600 виртуальных акций.

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