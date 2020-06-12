Ульяновск, , 08:41 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 12 июня, началась серия мероприятий, посвящённых Дню России. Торжественные церемонии с поднятием флага будут организованы во всех муниципальных образованиях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. Также проходят онлайн-акции.

Ряд мероприятий состоится в рамках акции «Одна страна — один народ». Так, вместе с игроками футбольного клуба «Волга» активисты молодёжных объединений вынесут пятидесятиметровый флаг России и исполнят гимн страны с балконов гостиницы «Волга». На аллее по улице Гончарова состоится флешмоб с участием молодёжных организаций и представителей диаспор.

Торжественное поднятие флага России в Ульяновске традиционно пройдет на площади Ленина. Также состоится возложение цветов к памятнику Герою Российской Федерации Дмитрию Разумовскому, который отдал жизнь при освобождении заложников в Беслане: подполковник спецназа «Вымпел» погиб от пуль террористов в 2004 году, спасая детей и защищая своих товарищей. Торжественные церемонии организованы во всех муниципалитетах

В Ульяновске стартует автопробег с участием казачьих общественных организаций, посвящённый Дню России и 450-летию служения казачества. Участники посетят Димитровград, Тереньгульский и Новоспасский районы. В пробеге будет задействовано 75 автомобилей, включая ретро-технику. После акции состоится раздача праздничных продуктовых наборов.

Серия акций проходит в рамках флешмоба «Флаги России 12 июня»: на учреждениях культуры и социальной сферы, а также фасадах жилых домов размещены флаги. Кроме того, запланирован показ проекции флага на здании гостиницы, а молодые художники представят граффити.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия, посвящённые Дню России, стартовали в Ульяновской области 10 июня. Они будут проходить в течение четырёх дней, всего запланировано свыше 600 онлайн-мероприятий. Главной темой празднования станет проведение Года памяти и славы. Также в регионе ко Дею России приучены мероприятия, посвящённые донорству крови.

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Напомним, День России является государственным праздником, который отмечают 12 июня. Он связан с принятием 12 июня 1990 года Декларацией о государственном суверенитете России, а в мае 1991 года дата была объявлена нерабочим днем, а 2 июня 1994 года 12 июня объявили государственным праздником. Официальное название, День России, закрепилось в 2002 году. К этой дате приурочено вручение государственных премий, также проходят концерты, массовые мероприятия, спортивные состязания.

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