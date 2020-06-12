Томск, , 06:26 — REGNUM В День России в Томске на сайте Дворца культуры «Концертно-театральное объединение» опубликовали концерт «Песня русская — русская душа» ансамбля народной песни «Росы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Концерт состоялся 17 октября 2017 года, — говорится в описании. — В концерте принимали участие ансамбль народной песни «Росы» Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций (руководитель Татьяна Голещихина) и Томский муниципальный русский оркестр (художественный руководитель и дирижёр Ольга Алешина)».

В виртуальном концерте звучат уже полюбившиеся зрителям песни и новые аранжировки, игровые и лирические композиции.