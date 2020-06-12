Томск, , 06:17 — REGNUM В Томске начался виртуальный концерт, посвящённый Дню России «Россия — это мы». Видео доступно на сайте Дворца культуры «Концертно-театральное объединение», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Россия — это мы! Именно так называется наш концерт, ведь Россия — это не только просторы и природные богатства, это люди, которые делают своими руками историю, побеждают врага, делают научные открытия, пишут стихи, поют песни. Нельзя переоценить труд человека, как нельзя переоценить и красоту природы нашей Родины», — отмечают организаторы.

Стихотворения и песни в исполнении детей и взрослых — творческие и музыкальные номера подготовили коллективы ДК «Настроение», театральной студии «АртЛоск» и вокальной студии «Созвездие».