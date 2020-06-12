Цзинань, Китай, , 04:00 — REGNUM Здание XIX века было поднято и перемещено на 70 метров в рамках проекта защиты исторических зданий в провинции Шаньдуна на востоке Китая, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Вес здания составил 2600 тонн. Трехэтажный особняк был поднят над землей 10 прицепными машинами, которые довезли его до нового места размещения. Всё «переселение» заняло около полутора часов.

Сторонники перемещения отмечают, что изначально здание размещалось в низколежащем и подверженном наводнениям месте в сезон дождей. Новое место и ближе к дороге, и делает здание более бросающимся в глаза.

Здание было построено в 1893 году и имеет площадь по полу 1700 кв. метров. Оно совмещает и китайский, и западный архитектурные стили. Оно меняло свое назначение в течение всех лет существование. Оно было и женской школой, построенной католической церковью, и служило в последние годы китайской системе образования в качестве места сдачи выпускных школьных экзаменов.