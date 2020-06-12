Лондон, , 00:55 — REGNUM Учёный-археолог Индиана Джонс в исполнении актёра Харрисона Форда возглавил рейтинг величайших киногероев в истории, составленный журналом Empire.

«Индиана Джонс стал самым выдающимся героем кинематографа, его образ взят из традиций сериалов, на которых выросли Джордж Лукас и Стивен Спилберг, и с головой уходит в цепочку крутых блокбастеров, наполненных дерзкими побегами. Он обладает безошибочным чувством добра и зла и испытывает настоящую любовь к археологии», — объяснили авторы свой выбор.

Вымышленного ученого-археолога придумал в 1973 году основатель киностудии Lucasfilm Джордж Лукас. Затем он выступил продюсером серии полнометражных фильмов о нем при участии режиссера Стивена Спилберга.

Второе и третье места в рейтинге Empire достались прапорщику Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой» и Железному человеку из вселенной Marvel.

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