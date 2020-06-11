Тверь, , 23:29 — REGNUM Рок-фестиваль «Нашествие» был перенесён организаторами на июль 2021 года. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба мероприятия.

Фестиваль должен был состояться 24−26 июля в селе Большое Завидово в Тверской области, но организаторы, принимая во внимание требования по эпидемиологической безопасности, приняли решение не проводить мероприятие в текущем году.

Поясняется, что при массовом наплыве гостей и участников на мероприятие такого масштаба не представляется возможным обеспечить полную эпидемиологическую безопасность и выполнить рекомендации Роспотребнадзора. Всем зрителям рекомендуется сохранить свой билет на фестиваль, он будет действителен для участия в мероприятии в следующем году.

Напомним, фестиваль «Нашествие» является одним из самых значимых мероприятий для рок-музыкантов, он проводится с 1999 года. В 2019 году фестиваль посетили за три дня около 200 тыс. человек. В текущем году на фестивале планировали выступить не менее 70 коллективов.

Читайте ранее в этом сюжете: Рок-фестиваль «Нашествие» пройдет в намеченные сроки