Санкт-Петербург, , 20:59 — REGNUM Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге может открыться для посетителей в середине июля. Об этом сегодня, 11 июня, заявил в эфире радиостанции «Рекорд» директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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По его словам, Эрмитаж пока не может распахнуть свои двери для посетителей.

«Это должно быть постепенно… Примерно прикидываем, что в середине июля мы сможем нормально открыться», — рассказал Пиотровский.

При этом все посетители должны будут в обязательном порядке носить защитные маски и перчатки. Также Пиотровский отметил, что при входе в Эрмитаж будут поставлены вендинговые автоматы по продаже масок и перчаток, так как у Эрмитажа нет возможности бесплатно снабжать посетителей средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, будут организованы сеансы посещения музей. Это значит, что время пребывания в стенах Эрмитажа для посетителей будет ограничено. Исходя из требования соблюдения социальной дистанции, в музейных залах не всюду можно будет ходить.