Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 20:59 — REGNUM Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге может открыться для посетителей в середине июля. Об этом сегодня, 11 июня, заявил в эфире радиостанции «Рекорд» директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Эрмитаж вечером
Эрмитаж вечером
Mkrtchyan Karen

По его словам, Эрмитаж пока не может распахнуть свои двери для посетителей.

«Это должно быть постепенно… Примерно прикидываем, что в середине июля мы сможем нормально открыться», — рассказал Пиотровский.

При этом все посетители должны будут в обязательном порядке носить защитные маски и перчатки. Также Пиотровский отметил, что при входе в Эрмитаж будут поставлены вендинговые автоматы по продаже масок и перчаток, так как у Эрмитажа нет возможности бесплатно снабжать посетителей средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, будут организованы сеансы посещения музей. Это значит, что время пребывания в стенах Эрмитажа для посетителей будет ограничено. Исходя из требования соблюдения социальной дистанции, в музейных залах не всюду можно будет ходить.