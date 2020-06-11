Москва, , 20:11 — REGNUM На специально разработанной платформе проходит международный онлайн-рынок Key Buyers Event: Digital Edition. Благодаря организованному компанией Роскино форуму, зарубежные участники оценивают российские кинопроекты, участвуют в многочисленных дискуссиях, просмотрах, питчингах, представлениях. Об этом сообщает портал News.ru.

В качестве продвижения российских актеров на мировом рынке Роскино подготовило список артистов и режиссеров, которые, по мнению искусствоведов, уже сейчас могут начать делать карьеру на западе.

Перечень небольшой. Так выделены артисты Анна Чиповская, Любовь Аксёнова, Оксана Акиньшина, Ирина Горбачёва, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Александр Кузнецов и Павел Табаков.

Режиссеров же всего три — Данила Козловский, Егор Баранов и Анна Меликян.

В фестивале участвуют все ведущие производители кино и телевизионного контента — Национальная Медиа Группа, ВГТРК, Газпром-медиа, телекомпания НТВ, каналы Пятница, ТВ-3 и Супер, компании Централ Партнершип, Базелевс и другие.